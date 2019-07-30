Боевик "ДНР" Цемах отрицает причастность к катастрофе малайзийского "Боинга"

Бывший начальник ПВО "ДНР" Владимир Цемах отрицает свою причастность к катастрофе самолета Malaysia Airlines, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области. Об этом Цемах сказал журналистам в Киевском апелляционном суде, пишет агентство "Украинские новости".

"Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Цемах уверяет, что в интервью, которое он дал представителю российской партии "Родина" в 2015 году, он не говорил о своей причастности к сбитию самолета и транспортировке ЗРК "Бук". При этом Цемах заявляет, что ничего не знает и о присутствии российских военных на Донбассе.

Цемах не признает свою вину и считает, что задержан незаконно. Он также заявил, что "ДНР" не является террористической организацией "согласно международному праву".

Киевский апелляционный суд оставил арест Цемаха в силе.

Напомним, Цемаха задержали в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.