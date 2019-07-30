Академик с середины 2018 года обращался к руководству КГГА по поводу критического состояния моста.

Директор Института электросварки Борис Патон обратился к члену партии "Слуга народа" и гендиректору группы 1+1 медиа Александру Ткаченко с официальным письмом по поводу необходимости реконструкции моста Патона, названного в честь отца академика Евгения Патона. Об этом сообщает "Униан".

Академик подчеркивает, что еще с середины 2018 года обращался к руководству КГГА по поводу критического состояния моста. По результатам обследования, выполненного ООО "Украинский институт стальных конструкций имени. М. Шимановского", состояние моста Патона было признано аварийным.

"К сожалению, вынужден констатировать, что несмотря на то, что решения, которые принимались на совещаниях в КГГА и КП "Киевавтодор" относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработкой проекта его реконструкции до настоящего времени не выполнены", - сказано в письме.

Патон младший предостерегает, что дальнейшее затягивание этой ситуации может привести к разрушению моста или его аварийной остановке.

"В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в г. Киеве", - подчеркивает Борис Патон.

На сайте КГГА указано, еще с 2018-го года городская власть внесла в программу экономического и социального развития Киева работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеет возможности начать соответствующие работы без разрешения Минкульта.

«Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальной академии наук Украины с просьбой вывести (мост) из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения. По этому поводу мы неоднократно проводили совместные заседания с представителями Минкульта, НАНУ и Института электросварки им. Е. О. Патона, однако положительного ответа, к сожалению, до сих пор не получили», - сообщил гендиректор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.

Напомним, Виталий Кличко предупредил, что ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик", где запланировано строительство одного из съездов с нового моста. Мэр также отметил, что на сегодня в столице 75 мостов находятся в предаварийном состоянии.