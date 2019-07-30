Оккупанты стреляли в беспилотник ОБСЕ

На выходных были зафиксированы другие препятствия относительно работы беспилотников ОБСЕ.

Российские оккупанты 28 июля из стрелкового оружия попали в беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле Первомайска на оккупированных территориях Луганский области. Об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ в Украине.

"28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной населенного пункта Первомайск, наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА ", - указано в отчете.

Боевики не сбили беспилотник полностью, команде мониторинговой миссии удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, они констатировали, что аппарат поврежден: сломано крепление камеры, пробоина в корпусе, а также отсутствуют пропеллеры.

По оценкам экспертов, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Кроме этого, в течение выходных были зафиксированы другие препятствия относительно работы беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

Например, 27 июля, совершая полет вблизи поселка Пикуза на неподконтрольный территории правительству, БПЛА СММ среднего радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS, вероятнее всего, из-за глушения. 28 июля, совершая полет вблизи Зернового, беспилотник малого радиуса также подвергался вероятному глушению сигнала GPS.

Напомним, в середине июля в зоне ООС военнослужащие полка "Азов" сбили российский беспилотник, который корректировал работу ствольной артиллерии противника. Такой же беспилотник был уничтожен бойцами "Азова" в начале марта в этом году. Однако тогда его сбили на более низкой высоте.