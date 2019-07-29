С начала суток боевики не открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Потери с украинской стороны не зафиксированы.

С начала суток российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы. Потери с украинской стороны не зафиксированы", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается также, что в воскресенье, 28 июля, боевики в целом соблюдали режим тишины, однако в 00:15 обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного оружия.

Напомним, с 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС объявлено "хлебное перемирие", предусматривающее обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. С начала перемирия боевики осуществили три обстрела - 23, 27 и 28 июля 27 июля был ранен украинский военнослужащий.