​Оккупанты обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне"

Российские оккупационные войска оборудуют скрытые огневые позиции противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в "серой зоне". Об этом заявил представитель Минобороны Максим Праута на сегодняшнем брифинге.

Он сообщил, что российско-оккупационные войска демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В то же время противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - добавил спикер.

Праута подчеркнул, что контроль за наличием неучтенного оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей так называемых "министерств государственной безопасности республик".

Напомним, командование Объединенных сил объявило о начале "хлебного перемирия" с полуночи 21 июля. После этого впервые с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года без обстрелов прошли двое суток. Боевики нарушили "режим тишины" 23 июля.