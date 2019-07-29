Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяОбществоВойна

​Оккупанты обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне"

Силовики соблюдают прекращение огня в светлое время суток. 

​Оккупанты обустраивают скрытые огневые позиции в "серой зоне"
архивное фото
Фото: Стоп-кадр видео Анатолия Степанова

Российские оккупационные войска оборудуют скрытые огневые позиции противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в "серой зоне". Об этом заявил представитель Минобороны Максим Праута на сегодняшнем брифинге.

Он сообщил, что российско-оккупационные войска демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В то же время противником осуществляется оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами", - добавил спикер.

Праута подчеркнул, что контроль за наличием неучтенного оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей так называемых "министерств государственной безопасности республик".

Напомним, командование Объединенных сил объявило о начале "хлебного перемирия" с полуночи 21 июля. После этого впервые с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года без обстрелов прошли двое суток. Боевики нарушили "режим тишины" 23 июля

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также