Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрел произошел в 00:15 в воскресенье, 28 июля.

“Боевики сделали около пяти одиночных выстрелов, один из которых - сквозное отверстие (пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля)”, - говорится в сообщении.

Известно, что огонь НВФ вели с направления террикона "Крокодил".

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - добавили в штабе.

Напомним, ранее боевики опубликовали в соцсетях видео ракетного обстрела Марьинки из зоны жилой застройки.