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В понедельник в Киеве без осадков, до +31

Температура воздуха ночью до +19 градусов.

В понедельник в Киеве без осадков, до +31
Фото: EPA/UPG

29 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, днем в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13..+19 градусов, днем +27..+33 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +13..+18 градусов, днем +19..+24 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем +29..+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +28..+30 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем +28..+30 градусов.

На севере Украиы переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +27..+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +28..+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +27..+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16..+22 градуса, днем +29..+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16..+21 градус, днем +28..+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +30..+32 градуса.

28 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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