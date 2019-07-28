На Донбассе произошел один обстрел

В субботу, 27 июля, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил боец Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, командование Объединенных сил объявило о начале "хлебного перемирия" с полуночи 21 июля. После этого впервые с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года без обстрелов прошли двое суток. Боевики нарушили "режим тишины" 23 июля.