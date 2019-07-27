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С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли позиции сил ООС

Ранен украинский военный.

С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли позиции сил ООС
Фото: EPA/UPG

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил. Вблизи Крымского в направлении Сокольников - из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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