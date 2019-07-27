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В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП к годовщине Крещения Руси (добавлены фото)

Движение транспорта в центре столицы ограничено.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в субботу прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата к 1031-летию Крещения Руси, передает Укринформ.

Мероприятие началось на Владимирской горке, где глава УПЦ МП митрополит Онуфрий совершил молебен. На богослужении присутствовали нардепы от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Прихожане прошли крестным ходом по маршруту площадь Европейская - улица Грушевского - улица Ивана Мазепы - улица Лаврская - Киево-Печерская Лавра.

В Нацполиции сообщили, что верующих сопровождают правоохранители.

Фото: Макс Требухов

"Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода в Киеве привлечены все подразделения киевской полиции, в частности на службу заступили специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - сообщили в ведомстве.

На время проведения крестного хода в Киеве было ограничено движение транспорта.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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