В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяОбществоЖизнь

Скандальный Окружной админсуд Киева приостановил реформу питания в армии

Минобороны собирается обжаловать решение в суде.

Скандальный Окружной админсуд Киева приостановил реформу питания в армии
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда Киева о приостановлении реформы питания в армии, а именно приказа Минобороны «О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны.

В министерстве предупредили, что прекращение действия приказа будет иметь серьезное негативное влияние на систему обеспечения Вооруженных сил, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС. Кроме того, это будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.

В Минобороны сообщили, что обжалуют в суде решение о приостановлении реформы.

Напомним, переход на новую систему питания Вооруженные Силы начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

Среди скандальных решений Окружного админсуда Киева: восстановление в должности экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главы Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.

А также восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также