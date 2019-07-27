Скандальный Окружной админсуд Киева приостановил реформу питания в армии

Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда Киева о приостановлении реформы питания в армии, а именно приказа Минобороны «О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны.

В министерстве предупредили, что прекращение действия приказа будет иметь серьезное негативное влияние на систему обеспечения Вооруженных сил, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС. Кроме того, это будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.

В Минобороны сообщили, что обжалуют в суде решение о приостановлении реформы.

Напомним, переход на новую систему питания Вооруженные Силы начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

Среди скандальных решений Окружного админсуда Киева: восстановление в должности экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главы Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.

А также восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.