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Россия ввела усиленные проверки перед выдачей паспортов в ОРДЛО, - Минобороны

Управление миграции обеспокоено "проникновением преступников с опытом боевых действий".

Россия ввела усиленные проверки перед выдачей паспортов в ОРДЛО, - Минобороны
Фото: 24daily.net

Управление по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Вместе с тем, оккупационные власти требуют от жителей, сотрудничающих с оккупантами, как можно быстрее оформить второе гражданство.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, региональное управление по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в т.ч. военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ", - сказал спикер.

В отдельных подразделениях российских оккупационных войск военнослужащие, которые не принимали участие в боевых действиях, отказываются от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти.

Напомним, этой весной президент РФ Владимир Путин упростил порядок получения российких паспортов для жителей ОРДЛО. Евросоюз объявил, что не признает российские паспорта, выданные крымчанам после аннексии полуострова и не будет выдавать шенгенские визы по таким паспортам. Аналогичное решение может быть принято и в отношении паспортов, Россия выдает жителям оккупированных территорий Донбасса.

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