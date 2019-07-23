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На Донбассе боевики нарушили "хлебное перемирие", готовятся к развертыванию артиллерийских систем

Силы ООС не открывали ответный огонь.

На Донбассе боевики нарушили "хлебное перемирие", готовятся к развертыванию артиллерийских систем
Фото: Макс Левин

Боевики 1 раз во вторник, 23 июля, нарушили перемирие, объявленное в зоне операции Объединенных сил с 21 июля.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По имеющейся информации, сегодня, 23 июля, враг 1 раз применил оружие по нашим позициям. С 8:50 по направлению из оккупированного села Нижнее Лозовое (Донецкая область) противник в течение 10 минут вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам села Луганское", - сообщил спикер Минобороны.

Потерь нет, украинские военный огонь в ответ не открывали.

Минобороны со ссылкой на данные разведки сообщает, что российско-оккупационные войска проводят мероприятия по подготовке к применению артиллерии: активизирована подготовка артиллерийских подразделений.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала бессрочное "хлебное перемирие" с 21 июля. В первый день затишься боевики совершили один обстрел, 22 июля режим прекращения огня соблюдался.

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