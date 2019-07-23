Майкл Щур уволился с Суспильного

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственный за информационное вещание и цифровые платформы, Роман Винтонив сообщил об увольнении по соглашению сторон. О своем решении он сообщил коллектива сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба НОТУ.

"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнеса или власти, а подконтрольное всему обществу - это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня настал тот этап, когда приходится выбирать - или Общественное или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда ", - сказал Винтонив.

Напомним, согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" члены правления ОАО "НСТУ" избираются наблюдательным советом по предложению председателя правления. Роман Винтонив был избран по предложению Зураба Аласания 15 мая 2017 и с тех пор занимал должность члена правления.

Винтонив также известен как "Майкл Щур" - с 2012 года телеведущий Ютуб-проекта "Телебачення Торонто".