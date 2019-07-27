Пограничники нашли 10-летнего мальчика, который потерялся в горах на Закарпатье

На Закарпатье пограничники нашли 10-летнего мальчика, который потерялся во время сбора дикоросов в горах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера вечером пограничники получили информацию, что 10-летний мальчик потерялся в горах на Закарпатье во время сбора дикоросов, и сразу присоединились к его поискам. Сегодня около 6 утра пограничный наряд отделения «Богдан» нашел ребенка на расстоянии около 17-ти километров от населенного пункта Богдан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка уже вернули родителям, его состояние удовлетворительное.

Накануне сообщалось, что полиция помогла найти 8-летнюю девочку, потерявшуюся в поле подсолнуха в Кировоградской области.