На округе Балоги на Закарпатье отменили пересчет голосов

В 69-м одномандатном избирательном округе с центром в Мукачево отменили повторный пересчет голосов.

Как информирует наблюдатель ОПОРЫ, пересчет отменила ЦИК, об этом стало известно только что.

"В субботу пересчитали голоса лишь 4 УИК (из 133-ти, - ред.), выявлены определенные разногласия. Больше инфо - позже", - говорится в сообщении.

Решение о повторном подсчете голосов на округе №69 приняла окружная избирательная комиссия на основании заявлений кандидата в народные депутаты Виктора Балоги ("Единый Центр") и уполномоченного лица от кандидата в нардепы Эдгара Токаря ("Слуга народа").

Балога в своем заявлении сообщил о нарушениях в 14 участковых комиссиях и просил о проведении повторного пересчета голосов на них, а также на всех УИК округа.

В штабе Эдгара Токаря заявили, что их команда зафиксировала более 30 нарушений в день голосования, составила на них акты и написала жалобы. По их информации, полиция Закарпатской области открыла уголовное производство о несоответствующем обращении с избирательной документацией.

Согласно обнародованным ЦИК 26 июля результатам голосования по одномандатному округу №69, лидером стал кандидат Виктор Балога (35,81%), на второй позиции - кандидат Эдгар Токарь (34,47%). Разница между кандидатами составила 798 голосов.

Ранее сообщалось, что из трех братьев Балог в новый созыв Рады попал только один. Павел и Иван проиграли выборы без шансов.