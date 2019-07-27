Гройсман собирается перезапустить конкурс по разработке шельфа, который выиграл экс-депутат Госдумы Пономарев

Премьер считает, что конкурс был недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается перезапустить конкурс по разработке газоносного участка "Дельфин" в Черном море, который выиграл экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда мы объявляли этот конкурс, рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", - написал премьер.

Гройсман сообщил, что предложит правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря.

"Для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков в оккупированном Крыму", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Всего в конкурсе участвовали четыре компании: Caspian Drilling International Ltd, частное акционерное общество "Укрнефтебурение", Frontera Resources и Trident Black Sea.

Trident Black Sea – специально созданная под конкурс компания, которая на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp и еще на 10% – ирландской San Leon Energy, которая ведет добычу в Албании, Ирландии, Нигерии, Польше и Испании, имея портфолио из 17 лицензий в этих странах. Кроме того, есть собственный флот для проведения сейсмических исследований.

В мае 2019 года Пономарев получил украинское гражданство.

Будучи в 2014 году депутатом Государственной Думы РФ, Пономарев единственный проголосовал против оккупации Крыма. В октябре 2015 года Госдума РФ дала Генеральной прокуратуре разрешение на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате $750 тыс. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Пономарева в РФ лишили депутатского мандата "за неисполнение должностных обязанностей".