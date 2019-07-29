Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция ограничила движение грузовиков в Киеве из-за жары

Ограничение введено с 11 до 18 часов, пока температура воздуха превышает +28 градусов.

Полиция ограничила движение грузовиков в Киеве из-за жары
Фото: 2000.ua

Патрульная полиция ограничила в Киеве движение большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00 в Киеве из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в сообщении.

Интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

Напомним, в июне коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за жары вводила ограничение движения с 10:00 до 22:00 на улицах Киева для тяжелых транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также