Полиция ограничила движение грузовиков в Киеве из-за жары

Ограничение введено с 11 до 18 часов, пока температура воздуха превышает +28 градусов.

Патрульная полиция ограничила в Киеве движение большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00 в Киеве из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в сообщении.

Интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

Напомним, в июне коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за жары вводила ограничение движения с 10:00 до 22:00 на улицах Киева для тяжелых транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.