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Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук

Глава ЦИК призвала новых нардепов учитывать профессионализм кандидатов в Комиссию.

Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук
Фото: Макс Левин

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что не исключает вероятности, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав ЦИК. Об этом она рассказала в интервью "5 каналу".

"Смотря на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли изменение состава комиссии или ее полное обновление, то такое решение будет приниматься", – сказала Слипачук.

Также Слипачук призвала новоизбранных нардепов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.

Напомним, 1 июля Татьяна Слипачук заявляла, что перед выборами в ВР на ЦИК и ее членов команды оказывалось давление перед досрочными выборами депутатов Верховной рады. По ее словам, представители политических сил пытались склонить ЦИК к принятию решений.

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