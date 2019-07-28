На заводе в Запорожье произошла утечка титана

Спасатели утверждают, что испарения химических веществ не вышли за пределы цеха.

На титано-магниевом комбинате в Запорожье произошла утечка титана. Об этом сообщили в ГосЧС.

Сообщение о происшествии поступило утром 28 июля.

"Спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 45 человек личного состава ГосЧС. Полиция перекрывала движение транспорта на близлежащих улицах.

"Спасатели в зоне поражения для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Работники ООО «ЗТМК» для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществили перекачку химического вещества в другую цистерну", - рассказали спасатели.

Аварию удалось полностью ликвидировать через час.

В ГосЧС отмечают, что испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.