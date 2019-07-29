Бывший боевик "ДНР" Куприян, причастный к катастрофе МН17, вышел на свободу

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" боевиков "ДНР" Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился, он вышел на свободу. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
По данным СБУ, Куприян организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого впоследствии был сбит пассажирский самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года, к нему был применен "закон Савченко", учитывающий срок пребывания под стражей до приговора "день за два".
Куприяна задержали на госгранице Украины в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы. Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.
Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции.
Напомним, в конце июня СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады" "ДНР" Владимира Цемаха.