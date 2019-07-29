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В Киеве на "мосту Кличко" треснуло боковое стекло

Мост для посетителей открыт.

В Киеве на "мосту Кличко" треснуло боковое стекло
В Киеве на "мосту Кличко" треснуло боковое стекло

В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту между Крещатым парком и Владимирской горкой треснуло боковое стекло, расположенное за перилами.

Об этом сообщает "Информатор".

О треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. На видео видно, что треснула одна секция.

В настоящее время территория вокруг огорожена, на месте находятся сотрудники муниципальной охраны. Однако, ситуацию они не комментируют, так как только что заступили на смену.

Мост для посетителей открыт.

Напомним, этот мост открыли в Киеве 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье. Позже на мосту появилась трещина и ослабли тросы.

В КГГА заявили, что по результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправное и соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов.

23 июля Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений при строительстве моста.

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