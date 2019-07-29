В Киеве после сильного ливня подтопило ряд улиц.
Об этом сообщают пользователи в Фейсбуке.
Так, на странице "Типичный Киев" Опубликован ролик, на котором видно, что возле станции метро "Шулявская" образовалась "река" с водопадом. Также подтопило станцию метро "Дорогожичи".
Аварийно-спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий потопления, сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации. При этом отмечается, что по данным Украинского гидрометцентра, непогода продлится до конца суток.
Спасатели также получают сообщения о поваленных деревьях и оперативно выезжают на места.
Отмечается, что для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" задействовал более 70 единиц спецтехники и 42 бригады по ручной уборке.
"В связи с залповыми ливнями и резким переполнения выводных сливосточных магистралей и подземных русел рек, в первую очередь реки Лыбидь, имели место подтопления проезжей части на ул. Богдана Гаврилишина (вблизи пр. Победы), ул. Елены Телиги, ул. Кирилловской (возле стадиона "Спартак") и др. Учитывая предупреждения синоптиков, до начала осадков дорожники со спецтехникой выехали на самые проблемные участки города", - сообщили в КГГА.
Напомним, накануне сильный ливень затопил ряд дорог в городе Ровно и близлежащих селах.