В Национальном парке Кейптауна ограбили и убили украинского туриста

СМИ сообщают о том, что правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого.

В Национальном парке Кейптауна (ЮАР) при ограблении был убит турист из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в ЮАР в Фейсбуке.

"В связи с многочисленными вопросами в адрес посольства относительно гибели украинского туриста, которое произошло в субботу, 27 июля, в г. Кейптаун, сообщаем следующее: дело находится на рассмотрении полиции и местных властей". Посольство Украины в ЮАР предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности, а также находится на постоянной связи с полицией, МИДом ЮАР и министерством туризма ЮАР. По поводу новой информации, которая поможет установлению обстоятельств гибели, просим обращаться в посольство", - говорится в заявлении.

Как сообщил ранее портал IOL, украинец был зарезан. По информации издания, на него напали три человека и пытались отобрать рюкзак. Завязалась драка, в ходе которой украинец получил несколько ударов ножом в грудь. Он скончался от потери крови.

Мужчину с украденным рюкзаком заметил местный житель, который вызвал полицию.

Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого. В полиции он признался в грабеже и нанесении ножевых ранений, а также рассказал, где искать тело.

Напомним, летом прошлого года в ЮАР на дороге застрелили одиннадцать таксистов.