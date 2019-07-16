Стеклянный "мост Кличко" выдержал проверку нагрузкой, - КГГА

По результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправеное и соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет пресс-служба мэрии.

"Испытания, обследование и оценка технического состояния конструкции по объекту ... выполнено работниками ООО "Научно-производственное предприятие "Мостовой центр". Работы по испытанию моста выполнены после обследования и детального осмотра сооружения после завершения монтажа конструкций и устройства всех конструкций мостового полотна в мае 2019 года. В июне 2019 выполнены работы по обследованию и выявлению незавершенных строительных работ", - рассказал Спасибко.

Таким образом, в КГГА утверждают, что пешеходно-велосипедный мост, соединяющий склоны, соответствует требованиям действующих нормативных документов по погрузке для пешеходных мостов.

"Я в очередной раз уверяю киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста и приглашаю посетить новый туристический маршрут, который добавил яркости нашему городу" - добавил Спасибко.

Напомним, мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", был открыт в этом году 26 мая, в День Киева. Он служит исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. Здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение.