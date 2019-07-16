Потерпевший скончался на месте, не дождавшись скорой.

В Киев задержали ранее судимого мужчину, который до смерти забил знакомого табуреткой.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Установлено, что 14 июля текущего года в с. Горенка Киево-Святошинского района Киевской области, ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, находясь на территории домовладения потерпевшего нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, не дождавшись скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент совершения преступления подозреваемый надел костюм "Спайдермена" для маскировки.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Кроме того, прокуратура подала в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в феврале суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего местного жителя, который грабил кредитные учреждения в масках "Спайдермена".