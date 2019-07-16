За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Также боевики открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в утренней сводке.

Погибший - военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол. Он погиб от ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и произошло боестолкновение; дважды возле Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза окраину Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны четые раза возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета; в районе Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Попасной - из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета; в районе населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела.

Напомним, в течение дня понедельника бовики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате были ранены двое военных.