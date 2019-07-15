В Краматорске двое бывших наемников "ДНР" сдались полиции

После того, как будет доказано, что они не совершали тяжких преступлений, мужчин освободят от уголовной ответственности.

В Краматорске Донецкой области двое бывших наемников "ДНР", которые в 2014 году "несли службу" на контрольно-пропускных пунктах, сдались полиции.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В Краматорский отдел полиции обратились двое местных жителей 1975 и 1979 годов рождения. Они рассказали, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, они вступили в ряды боевиков "ДНР". Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров.

После освобождения города украинской армией бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов.

Сейчас в отношении мужчин начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). После того, как будет доказано, что во время пребывания в рядах боевиков они не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала бывшего начальника противовоздушной обороны "Славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. С 29 июня он находится под арестом по решению Шевченковского районного суда Киева.

В конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.