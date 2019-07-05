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Зеленский сегодня посетит Краматорск и представит нового главу ОГА (обновлено)

На сайте президента появился анонс поездки и документы.

Зеленский сегодня посетит Краматорск и представит нового главу ОГА (обновлено)
Сегодня 5 годовщина освобождения Краматорска от боевиков
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский посетит Донецкую область сегодня, 5 июля. Об сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, пишет "Остров".

Глава государства также примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины освобождения украинской армией от пророссийских боевиков "ДНР" Славянска и Краматорска.

Кроме того, ожидается, что Зеленский представит нового главу ОГА.

Обновление. Документы об увольнении Александра Куця и назначении Павла Кириленко обнародованы на сайте главы государства.

На прошлой неделе Кабмин одобрил кандидатуру нового главы ОГА, предложенную Зеленским.

Главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко - военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Павел Кириленко зарегистрирован во Львове, но фактически проживает в Ужгороде. Женат, имеет двух детей - дочь и сына.

Действуйющий глава Донецкой военно-гражданской администрации - Александр Куць - был назначен на должность в июне 2018 года.

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