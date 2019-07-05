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Глава Совета судей, жаловавшийся на давление Банковой, сложил полномочия

Он собирается на конкурс судьи Конституционного Суда.

Глава Совета судей, жаловавшийся на давление Банковой, сложил полномочия
Олег Ткачук
Фото: rsu.gov.ua

Олег Ткачук сложил полномочия председателя Совета судей. Об этом он огласил во время заседания, сообщает Судебно-юридическая газета.

"После прошедшего заседания я принял решение баллотироваться на должность судьи Конституционного Суда Украины. И часть коллег стала думать, как быть, ведь Совета судей рассматривает вопрос о кандидатах в КСУ. Действительно, я думаю, что вопрос в этом есть. И было бы странно, если бы я здесь сидел головой и думал о том, как допустить себя в КСУ. Кроме того, в судебном сообществе появилась заблуждение, что Совета судей - это не цельный орган, а я больше занимаюсь решением проблем с Вадимом Алексеевичем (с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко). Это неправда", - сказал он.

"Бывает, что мы в совещательной комнате так обсуждаем вопросы, потом выходим как после бокса. Но это не значит, что у нас нет общих интересов. Обсудив с коллегами, я написал новое заявление... Итак, с 5 июля до завершения конкурса на должность судьи КСУ, воздерживаюсь от выполнения задач ССУ, участия в заседаниях ССУ, слагаю с себя полномочия председателя ССУ", - добавил он.

"После того, как конкурс в КСУ завершится, я с удовольствием буду участвовать в заседаниях Совета судей", - отметил Ткачук.

Напомним, председатель Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления на судей со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского. Ткачука возмутила встреча его заместителя Вадима Бутенка с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой. В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он выразил желание войти в рабочую группу, которую Офис президента планирует создать для оценки судебной реформы.

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