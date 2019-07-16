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МОН выдвинуло на общественное обсуждение проект сертификации учителей

Сертифицированные педагоги будут в едином электронном реестре.

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект Положения о реестре сертификатов педагогических работников, которые успешно прошли сертификацию. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства образования и науки.

"В Реестре содержится следующая информация о каждом сертификате: фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность,номер сертификата, дата его выдачи и окончания срока действия", - сказано в документе.

Доступ к реестру будут иметь как юридические, так и физические лица, а также объединения граждан без статуса юридического лица. Реестр сертификатов педагогических работников будет размещаться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, в январе этого года в Украине стартовал пилотный проект сертификации учителей. Педагоги, успешно прошедшие сертификацию, получат 20% надбавку к зарплате.

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