Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
От редакции
От редакции
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В одном из сел Львовской области мужчина после ссоры с женой сжег себя в огороде

Он умер в реанимации от полученных повреждений.

В одном из сел Львовской области мужчина после ссоры с женой сжег себя в огороде
Фото: donnews.ru

В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который после ссоры с женой облил себя бензином и поджег.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

Как предварительно установлено, вечером 29 июля нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, но спасти его жизнь медикам не удалось - он скончался от полученных повреждений.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в июне в Ужгороде в результате самоподжога погиб мужчина. Причиной самоубийства мог стать конфликт с газовщиками и полицией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также