В одном из сел Львовской области мужчина после ссоры с женой сжег себя в огороде

Он умер в реанимации от полученных повреждений.

В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который после ссоры с женой облил себя бензином и поджег.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

Как предварительно установлено, вечером 29 июля нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, но спасти его жизнь медикам не удалось - он скончался от полученных повреждений.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в июне в Ужгороде в результате самоподжога погиб мужчина. Причиной самоубийства мог стать конфликт с газовщиками и полицией.