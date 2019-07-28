Львовский админсуд постановил пересчитать голоса на шести участках 119 округа

Разница между Михаилом Бондарем от "ЕС" и Орестом Кавецким от "СН" составила менее трех процентов.

Львовский административный суд постановил пересчитать голоса на 119 округе с центром в Бродах. Об этом из зала суда сообщил нардеп Николай Княжицкий .

"Суд решил начать пересчет голосов, хотя во время голосования ни одного акта о нарушении не было", - написал Княжицкий.

Согласно решению суда, пересчет голосов назначен на шести участках округа на 15:00 воскресенья, 28 июля.

По результатам голосования, победу на округе получил нардеп от "Народного фронта" и воин АТО Михаил Бондарь, который на этот раз баллотировался от "Европейской солидарности". За него проголосовали 23,08% избирателей.

Второе место занял кандидат от "Слуги народа" Орест Кавецкий, за него отдали голоса 20,22% избирателей.

Напомним, вчера ЦИК приняла решение отменить пересчет голосов на округе Балоги на Закарпатье.