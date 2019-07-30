В среду в Киеве до +25 градусов, без осадков

В среду, 31 июля, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23..+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +18..+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10..+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +23..+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +24..+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.

30 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+27 градусов, вблизи Одессы +22 градуса, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.