Госспецсвязи тестирует мобильные телефоны с защищенной связью для чиновников

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) тестирует телефоны специальной комплектации с защищенной связью, которую невозможно взломать. Такие телефоны будут использовать чиновники.

Об этом в интервью LB.ua рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Но на самом деле есть уже мобильные телефоны с защищенной связью, которые сейчас тестируются в определенном регионе для того, чтобы в дальнейшем все чиновники могли ими пользоваться. Скоро обновятся эти аппараты. Госспецсвязи в моем подчинении, поэтому я реально понимаю, что там происходит. На самом деле, все, о чем мы говорим, ими уже реализовано", - сообщил Федоров.

Если телефоны пройдут успешно тест, то ими будут пользоваться министры. Сам Федоров уже ознакомился с такими моделями.

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предложил отказаться от проводной специальной связи в пользу приложений к гаджетам. Михаил Федоров считает, что приложения можно безопасно использовать только в том случае, если оно будет установлено на защищенный телефон.