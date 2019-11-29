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Минцифры планирует трансформировать библиотеки в диджитал-хабы

Минцифры планирует охватить 6 млн людей программой обучения цифровым навыкам

Минцифры планирует трансформировать библиотеки в диджитал-хабы
Фото: Макс Требухов

Министерство цифровой трансформации планирует создать в библиотеках диджитал-хабы, где всех желающих будут обучать цифровой грамотности.

Об этом в интервью LB.ua рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Следующий этап – открытие оффлайн хабов по всей стране. Мы сейчас тоже активно над этим работаем. Моя мечта – трансформировать все библиотеки страны в диджитал-хабы, на базе которых люди смогут получать цифровые навыки", - сказал министр.

Библиотеки будут функционировать как коворкинги, места для обучения и центры поддержки малого предпринимательства. Минцифры планирует охватить 6 млн людей программой обучения цифровым навыкам.

"Там будут группы с тьюторами. Бабушка будет смотреть на компьютере курс на достаточно простом языке. Мы делаем акцент на том, как такие курсы помогут развиваться, искать нужную информацию, больше зарабатывать. Также будем использовать знаменитых “звезд” в обучении. Представьте онлайн-курс, где в одном из уроков есть Олег Винник. Хотим за счет этого расширить аудиторию, чтобы привлечь внимание к курсам. У фанатов таких популярных “звезд” – бабушек и дедушек – появится интерес и какая-то мотивация посмотреть курс до конца", - рассказал Федоров.

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