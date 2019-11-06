Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Криптобиржа Binance официально начнет работу в Украине

Платформа начнет работу в стране уже до конца года.

Криптобиржа Binance официально начнет работу в Украине
Фото: LB.ua

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с криптовалютной биржей Binance. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, платформа начнет работу в стране уже до конца года.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина. 

“Сегодня мы подписали меморандум с Binance - одной из самых больших криптовалютных бирж в мире. И она активно начала работать над тем, чтобы открыть здесь свой офис и он скорее всего будет открыт до нового года. Это миллиардные обороты биржи и часть денег, которые аккумулирует биржа и часть микротранзакций будет проходить на территории Украины. Это позволит дополнительно наполнять бюджет, это многомиллионные налоги, но для меня очень важно, что это сильный драйвер в развитии криптотемы в контексте легализации криптовалюты. Потому что когда такие крупные биржи открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательное направление, появляются специалисты, которые помогают развивать законодательство”, - сказал Михаил Федоров. 

Также, по словам министра, в Верховной Раде в первом чтении был принят законопроект о публичных реестрах. В течение второго чтения в него будут вноситься правки и предложения в документ, который касается использования блокчейна, чтобы хранить данные в реестрах распределенно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также