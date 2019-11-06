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Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года

Такая сумма заложена в макроэкономическом прогнозе.

Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года
Фото: dv-gazeta.info

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 гривен, а в 2022 году на 50%, до 16047 гривен.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ведомства Тимофей Милованов.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 гривен в 2020 году, 14187 гривен в 2021 году, 16047 гривен в 2022 году", - написал он.

Милованов отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 гривен.

Напомним, в прошлом году средняя номинальная зарплата в сентябре составила 9042 гривен, что в 2,4 раза превысило минимальный показатель и на 12,9% больше показателя сентября 2017 года.

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