Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев прокомментировал заявления президента России Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова об обнулении взаимных судебных претензий как условии подписания нового транзитного контракта.

По его словам, Украине предлагают отказаться от претензий на $22 млрд, хотя со стороны России нет аналогичных встречных шагов.

"Для Нафтогаза продолжение транзита российского газа является стратегической задачей. Но на эту проблему надо смотреть с точки зрения сухих цифр и фактов. Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти 3 млрд долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около 7 млрд долларов. Итого - 22 млрд долларов - «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуления» взаимных претензий?" - говорится в заявлении Коболева.

Он также отверг слова россиян о возможной 25%-ной скидке на газ для Украины. Коболев напомнил, что по действующему контракту "Нафтогаз" и сейчас имеет право покупать российский газ по цене немецкого хаба, но "Газпром" отказывается выполнять это положение.

"Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, ведь Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", - написал Коболев.

В 2013 году, когда действовала "скидка" за размещение Черноморского флота РФ в Крыму и газ покупали почти исключительно у "Газпрома", доход от транзита составил 3 млрд долларов, а за импортированный газ заплатили России более 5 миллиардов. Отрицательная разница между доходами за транзит и расходами на покупку газа - более 2 млрд долларов.

"В 2018 году, когда мы уже перешли от "дешевого" российского газа на "дорогой" европейский и не имели никаких политических скидок, на транзите заработали 2,7 миллиарда долларов, а на закупку потратили 2,1 миллиарда. Положительная разница для нас составила 600 млн долларов", - сообщил он.

Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" готов к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но не в ущерб государственным и коммерческим интересам.