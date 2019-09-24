Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд

За полтора года сумма задолженности выросла на 10%.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" по результатам двух разбирательств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вырос с изначальных $2,56 млрд до $2,82 млрд.

Об этом говорится в финансовом отчете "Нафтогаза" за первое полугодие 2019 года.

Суд назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере 2,56 млрд долларов.

"На эту сумму также начисляется пеня за просрочку платежа. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долларов, включая проценты", - говорится в отчете.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко раньше говорил, что ближе к середине 2020 года может начаться принудительное взыскание долга "Газпрома". "Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 млрд долл. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - прогнозировал Витренко.

Напомним, что по итогам двух арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа российская компания была обязана выплатить $2,56 млрд.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, но это не останавливает его выполнения.