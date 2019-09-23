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Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС

Украинский премьер встретился с японской делегацией.

Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с делегацией из Японии во главе с руководителем японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори, и предложил инвестировать средства в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.

Мори, в свою очередь, отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Он также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Стороны также обсудили вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор IТ может стать толчком для развития Украины. "У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны", - сказал он.

Фото: kmu.gov.ua

Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине. "Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал глава украинского правительства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне.

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