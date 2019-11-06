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Украина возьмет €450 млн у ЕИБ на строительство дорог

Деньги пойдут на северный объезд Львова и трассу Киев - Одесса.

Украина возьмет €450 млн у ЕИБ на строительство дорог
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров на заседании в среду одобрил привлечение у Европейского инвестиционного банка займа на 450 млн евро для строительства дорог

Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это кредит, который мы берем под достаточно низкий процент - до 2%. Каждая возможность взять такие дешевые ресурсы и использовать для строительства - это огромный стимул для экономики Украины. Каждая копейка, каждая вложенная гривна на самом деле создает рабочие места, стимулирует экономику и как следствие - приводит к пополнению государственного бюджета", - сказал он.

В конце октября ЕИБ сообщил о выделении кредитной линии на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Инвестиции улучшат качество расширенной Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) путем создания более безопасных дорожных условий и снижения загрязнения окружающей среды. Кроме того, северный объезд Львова сократит время в пути и отведет грузовой трафик от города.

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