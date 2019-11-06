Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации

Дебютные еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро.

"ДТЭК ВИЭ" первым среди украинских компаний разместил специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики. Дебютные зеленые еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро по ставке 8,5% годовых.

«Зеленые еврооблигации - это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение, безусловно, является успехом всей команды ДТЭК. Мы создали уникальную экспертизу, которая позволила реализовать масштабные и амбициозные проекты. Проекты, которые показали международным инвесторам высокий профессионализм украинских компаний, - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - Безусловно, это успех и всей украинской энергетики. Перед Украиной открыта уникальная возможность создать современную энергетику: чистую, эффективную, конкурентную. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобаланса с более низким СО2».

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигаций, будут направлены исключительно на имеющиеся и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике. Для прозрачности и подотчетности использования привлеченных средств компания внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проекту и описание самых проектов. Такая отчетность будет публиковаться на сайте компании до момента погашения займа, что является лучшей рыночной практикой.

Зеленые еврооблигации с 12 ноября войдут в листинг на бирже Euronext Dublin.

Напомним, ДТЭК входит в состав SCM, акционером которой является Ринат Ахметов.