"Нафтогаз" направил в Стокгольмский суд требования по второму транзитному делу

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) получил исковые требования "Газпрома" и "Нафтогаза" по второму транзитному делу.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Дело инициировал "Газпром" еще в апреле 2018 году. Россияне хотят отменить контрактное обязательство на прокачку 110 млрд кубометров газа. Финансовый эффект - около 6 млрд долларов.

Украина в июле того же года подал встречный иск почти на 12 млрд долларов. "Нафтогаз" попросил пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года (дата обращения к "Газпрому" о пересмотре тарифа) до 1 января 2020 года (конец контракта) и компенсировать невыполнения "Газпромом" на прокачку 110 млрд кубометров газа, начиная с 2018 года (за предыдущие годы компенсация была присуждена предыдущим решением арбитража).

6 сентября 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты принял решение о консолидации разбирательств и 28 декабря 2018 года был сформирован состав арбитража.

В июле 2019 года "Газпром" отправил заявление об исковых требованиях, а в начале ноября "Нафтогаз" передал Стокольмскому суду ответное заявление о защите и встречные требования.

"Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются три отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца", - написал Витренко в фейсбуке.

Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". За каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более $0,5 млн.