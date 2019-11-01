НБУ признал Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Сич"

Национальный банк Украины признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность АО "Банк Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

Соответствующее решение 30 октября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, сообщает пресс-служба НБУ.

"Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", - заявили в Нацбанке.

Вопреки требованиям законодательства Денис Горбуненко не подал в Национальный банк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в установленном законом порядке. В связи с этим Национальный банк применил свое право признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от представления таким лицом уведомления о намерении приобретения существенного участия в нем. "Владение существенным участием в банке без получения согласия Национального банка не допускается", - подчеркнули в НБУ.

Наличие в структуре собственности банка лиц, обладающих существенным участием, однако которые не получили согласование Национального банка, может быть основанием для дальнейшего применения мер воздействия. Если нарушения не будут устранены, структура собственности банка может быть признана Национальным банком непрозрачной, предупредили в НБУ.

"Непрозрачная структура собственности является основанием для проблемного статуса, который может завершаться неплатежеспособностью и ликвидацией банка", - отмечается в сообщении.

Фактическими акционерами банка "Сич" являются Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный - 31,016%, Андрей Мельник - 9,6257% и Олег Губанов с 3,7433% акций.

Денис Горбуненко в 2004-2009 годах был председателем правления "Родовид Банка".

Банк "Сич" основан в 2011 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60-е место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране.