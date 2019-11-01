Экспертиза, которую скрывала САП, подтверждает обоснованность "Роттердам +", - адвокат

Экспертиза по «Роттердам+», которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по предписанию САП, подтверждает экономическую обоснованность формулы отсутствия убытков от ее действия. Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

«Вчера блогеры нашли на файлохранилище документы, которые мы как защита по делу

«Роттердам+» не могли получить от следствия. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Из этих материалов видно, что прокуроры САП несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ. Но ответ был неутешительным для детективов - формула «Роттердам+», по мнению уважаемых экспертов, является экономически обоснованной, а ущерб от ее действия эксперты не нашли. А нет убытков - нет состава преступления», - написала Одинец.

По мнению адвоката, именно поэтому эту экспертизу САП не предоставляла суду. Она также напомнила, что прокурор признал, что выбирает по своему усмотрению, какие материалы предоставлять суду, а какие нет. И подчеркнула, что защита пытается официально получить эту экспертизу.

«По моему мнению, обнародованные документы реальные, ведь прокурор прямым текстом заявил, что может решать, какие материалы предоставлять суду, а какие нет и сказал, что не считает нужным предоставлять экспертизу КНИИСЭ. В то же время, мной на прошлой неделе были поданы соответствующие запросы для официального получения экспертиз», - написала Одинец.

Напомним, ранее известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводивший официальную экспертизу формулы «Роттердам+» по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЭКУ №289, более известной как «формула Роттердам +».

Адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ, по ее словам, заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».