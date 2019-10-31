Юрий Голик рассказал, как удалось отремонтировать трассу Запорожье-Мариуполь в рекордные сроки

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о том, как ремонтировалась трасса Запорожье-Мариуполь, и почему ее удалось сдать в рекордные для Украины сроки – всего за три месяца. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

«Мы доказали, что Укравтодор может работать быстро и качественно, а новые трассы должны и могут исчисляться сотнями километров, а не унылыми отрезками. 29 октября по этой трассе проехали президент, премьер-министр, министры, народные депутаты, губернаторы, иностранные делегации и тысячи гостей Форума», - отметил он.

По словам Голика, все началось 19 июля с совещания в Офисе Президента Украины, на котором был Президент, глава его Офиса, заместители, помощники, министры и народные депутаты.

«Темой совещания были дороги и ответ на простой вопрос: что нужно сделать, чтобы они появились. Пилотным проектом была выбрана трасса Запорожье-Мариуполь, по которой была поставлена задача достроить ее всю ровно за 90 дней. По сути, на примере этой трассы мы должны были дать ответ на практический вопрос: как государство должно строить дороги быстро и качественно, а не изображать режим «черепаха», - сообщил советник премьер-министра.

Как написал Голик, сама трасса была построена в 60-х годах прошлого века. В 2016-м году был начат ее ремонт. За три года было отремонтировано порядка 70 километров. Еще 130 километров этой трассы планировали ремонтировать еще три года.

«Но я всегда был уверен, что для возвращения Донбасса важно показать каждому человеку, выезжающему с временно оккупированных территорий, новую Украину. Украину с ровными идеальными дорогами и новой крутой инфраструктурой. Показать разницу между деградацией там и развитием и будущем здесь. Кроме того, я был уверен, что Укравтодор и его подходы - это крайне неэффективная и архаичная вещь. Может и должно быть по-другому. Более того, я точно понимал, как», - заявил он.

Также Голик рассказал, как именно проходил ремонт трассы.

«На момент принятия решения закончить ремонт всей этой трассы за 90 дней не было на ней достаточного количества, банально, щебня, битума, вагонов, техники и людей. Финансирования тоже не было. Не хватало 2 миллиарда гривен. Два миллиарда нашли. За что отдельное спасибо Оксане Маркаровой (министр финансов – ред.). Получился нормальный диалог с Минфином, а не загибание друг другу пальцев, как это было у Укравтодора ранее. И было доверие компаний. Доверие, основанное на том, что было сделано нами в ремонте дорог за четыре года в Днепропетровской области», - отметил он.

В ремонте трассы принимали участие четыре компании - Автомагистраль-Юг, Онур, Альтком, Славдорстрой. Более 600 единиц техники, более 1 000 работающих на трассе людей, шесть асфальто-бетонных заводов.

«Круглосуточный режим работы. Мы завершили все работы по асфальту на этой трассе за 68 дней. Разметка, знаки, отбойники и прочие нюансы были готовы ровно через 90 дней. Но этого мало. Уверен, что и Донецкая, и Луганская области, как и вся Украина в целом, должны превратиться в одну большую строительную площадку. Строительную площадку новой инфраструктуры», - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее советник премьер-министра Украины Юрий Голик назвал 8 основных причин, почему построить хорошие дороги - стратегическая задача для страны.