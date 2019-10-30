Кличко объявил о завершении строительства участка Окружной от Рокоссовского до Семьи Кульженко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении строительства участка участок Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршалла Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко. Движение по нему будет открыто 1 ноября.

Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

"После этого участка мы перейдем к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской. Там уже готова земляная основа под строительство путепровода до улицы Богатырской", - сказал мэр Киева.

По его словам, на Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда - "Вышгород-Киев". Работы, которые возможны по технологии, будут продолжаться и зимой.

Фото: youtube.com / Павел Авдокушин Место, до которого достроили дорогу

"Этот участок должны были сделать еще 16 лет назад. Были проекты. Но реализацию планов начали мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам", - подчеркнул Кличко.

Решение о строительстве нового участка Большой Окружной дороги было принято еще в 2001 году, но работы остановились из-за отсутствия денег. В конце 2016 года строительство возобновились. В декабре 2017 года Кличко заявлял о планах за год построить весь участок от проспекта Маршалла Рокоссовского до Богатырской улицы. Но в реальности за два года смогли построить только половину от плана.