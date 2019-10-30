Кличко объявил о завершении строительства участка Окружной от Рокоссовского до Семьи Кульженко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении строительства участка участок Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршалла Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко. Движение по нему будет открыто 1 ноября.
Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.
"После этого участка мы перейдем к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской. Там уже готова земляная основа под строительство путепровода до улицы Богатырской", - сказал мэр Киева.
По его словам, на Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда - "Вышгород-Киев". Работы, которые возможны по технологии, будут продолжаться и зимой.
"Этот участок должны были сделать еще 16 лет назад. Были проекты. Но реализацию планов начали мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам", - подчеркнул Кличко.
Решение о строительстве нового участка Большой Окружной дороги было принято еще в 2001 году, но работы остановились из-за отсутствия денег. В конце 2016 года строительство возобновились. В декабре 2017 года Кличко заявлял о планах за год построить весь участок от проспекта Маршалла Рокоссовского до Богатырской улицы. Но в реальности за два года смогли построить только половину от плана.