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ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт

Меморандум подписали на инвестфоруме в Мариуполе.

ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
Фото: ua.energy

Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт.

Об этом говорится на сайте "Укрэнерго", которая подписала меморандум с ЕБРР о совместной реализации проекта. Он также касается модернизации подстанции 220 кВ "Азовская" в Донецкой области.

"ЕБРР присоединится к разработке технико-экономического обоснования проекта по строительству хранилищ и нормативной базы для обеспечения их коммерческой и прибыльной деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

Потом при поддержке ЕБРР будет подготовлена и подана заявка на получение грантового финансирования ЕС для реализации проекта.

Кроме того, "Укрэнрего" заключило с Международной финансовой корпорацией (МФК, принадлежит к структуре Всемирного банка) консультационный договор о технической помощи касательно разработки механизма аукционов для привлечения частных инвесторов, желающих профинансировать строительство системы хранилищ электроэнергии.

Также сообщается, что данный проект будет реализован в два этапа.

В первую очередь МФК предоставит системному оператору помощь в формировании прозрачной и надежной бизнес-модели касательно привлечения частных инвестиций для строительства энергетических хранилищ, а на втором этапе совместно с МФК будет разработана проектная и тендерная документация для проведения соответствующих аукционов.

Напомним, в апреле 2018 года "Укрэнерго" заявила, что в Украине до 2025 года необходимо построить 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей, которые предназначены для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы. Первые 500 МВт должны появиться в системе уже с 2020 года.

Это связано с активным строительством солнечных и ветряных электростанций. По оценкам экспертов, Объединенная энергосистема Украины может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей СЭС и ВЭС без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. Такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт)

"Укрэнерго" предлагает с целью ликвидации угрозы расбалансировки построить газопоршневые электростанции общей мощностью 2 000 МВт и 500 МВт накопителей энергии (energy storage). По данным "Укрэнерго", это позволит эксплуатировать 7 500 МВт мощности солнечных и ветровых электростанций и не ограничивать данную генерацию.

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