В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ

Комиссия сохранил кворум, несмотря на отставку двух постоянных членов.

Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил четырех временных членов Национальной комиссии регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится на сайте президента (указы №780-783).

Зеленский удовлетворил заявление об отставке Александра Формагея и Евгения Маглеванного, которые в начале октября объявили о прекращении работы в комиссии.

Вместо них на временном основании - до проведения конкурса, но не более чем три месяца - членами НКРЭКУ стали Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Валерий Тарасюк и Алексей Магда.

НКРЭКУ - государственный коллегиальный орган, созданный на замену ликвидированных в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По закону об НКРЭКУ президент Украины может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое для кворума количество членов регуляторного органа.

Нацкомиссия должна до конца года сертифицировать нового оператора ГТС Украины, и ее работа критически важна для заключения транзитного контракта с "Газпромом".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также